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20:26, 7 июня 2026Бывший СССР

В центр Еревана стянулась полиция

Полиция стянулась в центр Еревана после закрытия избирательных участков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

В центр Еревана стянулась полиция после закрытия избирательных участков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В частности, полицейские автобусы стоят в районе площади Республики, где находятся правительственные здания, и около Оперы, а также около резиденции премьера на улице Прошяна. Также много полицейских дежурит по периметру масштабного винного фестиваля, проходящего на улице Сарьяна, что позволяет им по сути контролировать центр города», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что в городе обстановка спокойная, в центре находятся много горожан и туристов.

В 19:00 по мск завершилось голосование на парламентских выборах. ЦИК страны огласит первые промежуточные результаты 7 июня.

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