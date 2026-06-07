Полиция стянулась в центр Еревана после закрытия избирательных участков

В центр Еревана стянулась полиция после закрытия избирательных участков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В частности, полицейские автобусы стоят в районе площади Республики, где находятся правительственные здания, и около Оперы, а также около резиденции премьера на улице Прошяна. Также много полицейских дежурит по периметру масштабного винного фестиваля, проходящего на улице Сарьяна, что позволяет им по сути контролировать центр города», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что в городе обстановка спокойная, в центре находятся много горожан и туристов.

В 19:00 по мск завершилось голосование на парламентских выборах. ЦИК страны огласит первые промежуточные результаты 7 июня.