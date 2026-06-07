В Германии испугались появления ультраправого мэра

Bild: В Германии ультраправый политик может занять пост мэра

В Германии ультраправый политик может занять пост обер-бургомистра (мэра — прим. «Ленты.ру») города впервые со времен нацистского режима. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, речь идет о городке Ауэ-Бад-Шлема в федеральной земле Саксония. По итогам первого тура голосования на местных выборах победу одержал Штефан Хартунг, представляющий партию «Свободные саксонцы». Он набрал 29 процентов голосов, а во втором туре может рассчитывать на поддержку сторонников крайне правой «Альтернативы для Германии», кандидат от которой набрал 18,5 процента.

В Германии партию «Свободные саксонцы» признают правоэкстремистской. При этом сам политик ранее был членом неонацистской Национал-демократической партии Германии, которую считают преемницей Национал-социалистической рабочей партии Германии.

«Он крайне правый, он организовал факельные марши против приютов [для беженцев]. Сегодня он хочет стать обер-бургомистром саксонского города Ауэ-Бад-Шлема. И многие в этом городе, очевидно, сочли это совершенно нормальным», — признают журналисты Bild.

Ранее депутат от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре допустил приход партии к власти уже в 2026 году. По его словам, крайне правые могут одержать масштабную победу на местных выборах в восточногерманских землях.