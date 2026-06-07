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20:07, 7 июня 2026Путешествия

Голая россиянка рухнула на крышу виллы в Таиланде

Голая российская туристка упала с третьего этажа на крышу виллы в Таиланде
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nalidsa / Shutterstock / Fotodom

Голая российская туристка рухнула на крышу виллы в Таиланде, проломила ее и угодила под арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

25-летняя жительница Москвы упала с третьего этажа в комплексе «Патак Вилла — 2». При этом она проживала через дорогу от гостиничного заведения. Россиянка получила раны и ссадины, четыре дня после падения провела в антисанитарных условиях и перестала говорить. Девушка также никого не узнает.

Родственники пострадавшей считают, что она могла употребить запрещенные вещества или стать жертвой нападения. До происшествия она якобы едва не устроилась работать к наркоторговцам. На данный момент тайские власти обвинили путешественницу в незаконном проникновении в чужое жилье и в причинении ущерба.

Ранее стало известно, что путешественница жаловалась родителям на нехватку денег. Получив от них 50 евро (4,2 тысячи рублей) на еду, девушка перестала выходить на связь, ее искали с начала июня.

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