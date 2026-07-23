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13:07, 23 июля 2026Экономика

Часть России накроют дожди и грозы

Синоптик Макарова: Северо-запад России накроют дожди и грозы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ближайшее время несколько регионов Северо-Западного федерального округа накроет непогода. О дождях, грозе и штормовом ветре предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

В Калининградской области 23 июля продет ливневый дождь с грозой, в Мурманской области также ожидаются мощные осадки. В Татарстане, Костромской и Архангельской области дожди пройдут 23 и 24 июля, а в Коми — с 23 по 25 июля. В Коми осадки будут сопровождаться ветром с порывами 18-23 метра в секунду.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 июля, Москву накроют мощные дожди. Вместе с этим в столицу придет похолодание — температура воздуха снизится до плюс 18-плюс 20 градусов.

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