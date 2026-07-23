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14:10, 23 июля 2026Путешествия

Россиянин вернулся из ОАЭ с украшениями на шесть миллионов рублей и попался в аэропорту

Россиянина задержали в аэропорту Петербурга за незадекларированные украшения
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Федеральная таможенная служба

Российский турист вернулся из ОАЭ с часами и украшениями на шесть миллионов рублей и попался в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что в чемодане 38-летнего пассажира, прилетевшего в Пулково из Дубая, нашли незадекларированные браслет и пару серег Van Cleef & Arpels, а также кольцо Bulgari. Его остановили в ходе выборочного контроля в «зеленом коридоре». «Услышав предложение пройти персональное рентгеновское сканирование, он сам достал из кармана кофты часы Bulgari», — говорится в сообщении.

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Экспертиза показала, что все украшения были изготовлены из сплава золота 750 пробы, а часы и кольцо — инкрустированы бриллиантами. Россиянин сообщил, что перевозил ценности по просьбе других людей. Его задержали и возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ему может грозить срок до пяти лет или миллионный штраф.

Ранее пассажир прилетел в Россию из Таджикистана с 28 килограммами парфюмерии. Его задержали.

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