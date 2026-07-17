Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:18, 17 июля 2026Путешествия

Пассажир прилетел в Россию из Таджикистана с 28 килограммами парфюмерии и был задержан

ФТС: Россиянин прилетел в Новосибирск с чемоданом турецких духов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Федеральная таможенная служба

Пассажир прилетел в Россию из Таджикистана с 28 килограммами парфюмерии и был задержан. Об этом пишет Федеральная таможенная служба (ФТС).

30-летний россиянин прилетел в новосибирский аэропорт Толмачево из Душанбе. Таможенники остановили его в зоне «зеленого коридора» и при проверке чемодана обнаружили в нем 79 флаконов турецких духов общим весом 28,3 килограмма. Мужчина объяснил, что согласился перевезти парфюмерию по просьбе знакомого. При этом он заявил, что якобы не знал о необходимости декларирования.

В итоге сотрудники таможни пришли к выводу, что товар хотели использовать для коммерческих целей. В отношении россиянина возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит крупный штраф и конфискация привезенного.

Ранее соотечественников с морскими сувенирами из Вьетнама задержали в аэропорту Барнаула. Они привезли фрагменты кораллов и раковину моллюска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о переговорах представителей России и Украины
    Турция решила привлечь российских туристов скидками на отели
    На видео попала попытка поджога АЗС в Подмосковье российской школьницей
    Бывший министр обороны Украины Федоров останется в команде Зеленского
    Трампу предрекли конец легких внешнеполитических успехов
    Задержан вернувшийся с СВО экс-замдиректора «Калашникова»
    Стремление наказать себя тренировкой после переедания назвали нездоровым
    Страна ЕС столкнулась с давлением из-за Patriot для Украины
    Желание россиянок подражать стилю Селены Гомес объяснили
    Россиянам напомнили алгоритм действий при протечке в квартире
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok