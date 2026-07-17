Пассажир прилетел в Россию из Таджикистана с 28 килограммами парфюмерии и был задержан

ФТС: Россиянин прилетел в Новосибирск с чемоданом турецких духов

Пассажир прилетел в Россию из Таджикистана с 28 килограммами парфюмерии и был задержан. Об этом пишет Федеральная таможенная служба (ФТС).

30-летний россиянин прилетел в новосибирский аэропорт Толмачево из Душанбе. Таможенники остановили его в зоне «зеленого коридора» и при проверке чемодана обнаружили в нем 79 флаконов турецких духов общим весом 28,3 килограмма. Мужчина объяснил, что согласился перевезти парфюмерию по просьбе знакомого. При этом он заявил, что якобы не знал о необходимости декларирования.

В итоге сотрудники таможни пришли к выводу, что товар хотели использовать для коммерческих целей. В отношении россиянина возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит крупный штраф и конфискация привезенного.

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