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18:38, 16 июля 2026Путешествия

Россиян с морскими сувенирами из Вьетнама задержали в аэропорту

Россиян с кораллами и раковиной моллюска из Вьетнама задержали в аэропорту Барнаула
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sholamaqin / Shutterstock / Fotodom

Россиян с морскими сувенирами из Вьетнама задержали таможенники в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Так, раковину моллюска и фрагмент коралла нашли в багаже 54-летнего соотечественника, вернувшегося из Дананга. Он пояснил, что купил их на пляже и привез в качестве сувенира. Еще шесть фрагментов кораллов нашли у туриста, прилетевшего из Камрани. По его словам, он нашел их на берегу во время отдыха.

Все найденное у россиян изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что в чемоданах они привезли исчезающие виды — шестилучевые кораллы отряда Мадрепоровые, а также раковину тридакны максимальной. К тому же, у обоих путешественников не было с собой документов о декларировании. В их отношении было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.

Ранее иностранец привез из Китая на Урал 1200 игл и стал правонарушителем. В его багаже также находились аппарат магнитно-инфракрасной терапии, 14 упаковок травяного напитка «от многих болезней» и БАД для женщин.

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