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12:25, 3 июля 2026Путешествия

Иностранец привез из Китая на Урал 1200 игл и стал правонарушителем

ФТС: Таможенники Кольцово обнаружили в багаже иностранца 1200 игл из Китая
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ФТС

Иностранец привез из Китая на Урал товары для альтернативной медицины и стал правонарушителем. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России (ФТС).

Иностранного гражданина задержали во время прохождения «зеленого» коридора в аэропорту Кольцово. Таможенники обнаружили в его багаже более 1200 игл для акупунктуры, аппарат магнитно-инфракрасной терапии, 14 упаковок травяного напитка «от многих болезней», БАД для женщин и стержни для иглоукалывания.

Работающий ранее продавцом на рынке, а сейчас массажист и специалист по иглоукалыванию признался, что вез товары для использования в клинике, куда устроился на работу. О необходимости декларирования вещей мужчина не знал. В отношении иностранца возбудили административное дело.

Ранее иностранец пытался вывезти из России тысячи драгоценных камней под видом стекла. Экспертиза показала, что турист вез в Индию натуральные разноцветные топазы и гранаты общим количеством 14 тысяч экземпляров.

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