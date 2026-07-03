Иностранец привез из Китая на Урал 1200 игл и стал правонарушителем

ФТС: Таможенники Кольцово обнаружили в багаже иностранца 1200 игл из Китая

Иностранец привез из Китая на Урал товары для альтернативной медицины и стал правонарушителем. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России (ФТС).

Иностранного гражданина задержали во время прохождения «зеленого» коридора в аэропорту Кольцово. Таможенники обнаружили в его багаже более 1200 игл для акупунктуры, аппарат магнитно-инфракрасной терапии, 14 упаковок травяного напитка «от многих болезней», БАД для женщин и стержни для иглоукалывания.

Работающий ранее продавцом на рынке, а сейчас массажист и специалист по иглоукалыванию признался, что вез товары для использования в клинике, куда устроился на работу. О необходимости декларирования вещей мужчина не знал. В отношении иностранца возбудили административное дело.

Ранее иностранец пытался вывезти из России тысячи драгоценных камней под видом стекла. Экспертиза показала, что турист вез в Индию натуральные разноцветные топазы и гранаты общим количеством 14 тысяч экземпляров.