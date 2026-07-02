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16:27, 2 июля 2026Путешествия

Иностранец пытался вывезти из России в Индию тысячи драгоценных камней под видом стекла

Таможенники Шереметьево обнаружили в багаже пассажира 14 тысяч драгоценных камней
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Федеральная таможенная служба

Иностранец пытался вывезти из России тысячи драгоценных камней под видом стекла, но был задержан сотрудниками Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Таможенники остановили 37-летнего пассажира на «зеленом» коридоре. Сканер обнаружил в его багаже коробку с множеством зип-пакетов, в которые были запечатаны самоцветы. Во время осмотра мужчина заявил, что камни ненастоящие и сделаны из стекла.

Однако экспертиза показала, что турист вез в Индию натуральные разноцветные топазы и гранаты общим количеством 14 тысяч экземпляров. Путешественника обвинили в контрабанде стратегически важных товаров, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обвиняемому может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее россиянин попытался улететь в Дубай с 20 килограммами камней и вызвал вопросы на таможне. Молодой человек заявил таможенникам, что не знал о содержимом багажа, так как получил его от знакомого.

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