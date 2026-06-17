Россиянин попытался улететь в Дубай с 20 килограммами камней и вызвал вопросы на таможне

Таможенники в аэропорту Толмачево обнаружили в багаже россиянина 20 килограммов нефрита

Россиянин попытался улететь из Новосибирска в Дубай с 20 килограммами камней в багаже и вызвал вопросы на таможне. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

25-летнего соотечественника задержали при прохождении «зеленого» коридора в аэропорту Толмачево. В его чемодане с помощью досмотровой рентген-техники обнаружили восемь минеральных камней бежевого цвета. Молодой человек заявил таможенникам, что не знал о содержимом багажа, так как получил его от знакомого, который не хотел платить за перевес.

Экспертиза выявила, что камни являются необработанным нефритом. Он относится к видам минерального сырья, вывоз которого в качестве товара для личного пользования запрещен.

В отношении нарушителя возбудили административное дело. Ему грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Ранее туристка привезла из Вьетнама в Россию редкий коралл и стала правонарушительницей. Она не знала о правилах декларирования и не имела при себе документов, разрешающих ввоз исчезающих видов.

