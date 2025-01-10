Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?

Российские туристы тайком везут на родину из-за границы люксовые украшения, брендовые вещи и даже части тел редких животных, но попадаются таможенникам при прохождении зеленого коридора. В результате такая авантюра заканчивается для соотечественников серьезными штрафами, изъятием товаров и даже уголовными делами. За что россиян задерживают в аэропортах и как правильно собрать чемодан, чтобы избежать серьезных последствий, рассказываем в материале «Ленты.ру».

Пассажиры прячут драгоценности в вещах и попадаются

Одни из самых популярных товаров, которые не хотят декларировать россияне, — это предметы роскоши, в особенности драгоценности. Нередко такие инциденты заканчиваются судом. Например, в декабре фигуранткой уголовного дела стала россиянка, прилетевшая в Москву из Китая. 44-летнюю женщину остановили при прохождении зеленого коридора в Шереметьево и нашли в поясной сумке под курткой сотни ювелирных изделий.

325 ювелирных изделий обнаружили таможенники в вещах россиянки

В их числе были браслеты, цепочки, серьги и драгоценные камни — в общей сложности стоимостью пять миллионов рублей. Украшения были изготовлены из золота 585-й и 750-й пробы, а неоправленные камни оказались бриллиантами. Нарушительница утверждала, что привезла драгоценности в подарок близким, а с таможенными правилами была знакома лишь частично.

Фото: lapas77 / Shutterstock / Fotodom

В итоге в отношении нарушительницы возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Аналогичная история произошла с россиянином, который прилетел из ОАЭ в июне. При прохождении зеленого коридора у него обнаружили 206 камней общей стоимостью 10 миллионов рублей. Металлический бокс с драгоценностями был завернут в футболку, а рядом лежали сертификаты к ним. Путешественник сообщил, что товар он привез для декорирования домашнего кухонного гарнитура.

В багаже пенсионерки нашли часы на 18 миллионов рублей

Порой даже небольшое количество дорогостоящих товаров может стать причиной задержания пассажира сотрудниками таможенной службы. Например, так было с 59-летней пенсионеркой, которая привезла из ОАЭ люксовые часы на 18 миллионов рублей и угодила на проверку ФСБ в Дагестане.

В багаже россиянки, прибывшей в Махачкалу из Дубая, обнаружили 14 люксовых часов и 5 ювелирных изделий.

Большая часть товаров была сделана из металла, однако некоторые часы и украшения оказались из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов. Среди них были аксессуары брендов Cartier, Patek Philippe, Rolex и Van Cleef & Arpels.

На женщину завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров.

Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, рассматривается вопрос о признании товаров коммерческой партией и возбуждении дела об административном правонарушении Федеральная таможенная служба (ФТС)

Подобная тенденция, как отмечают эксперты, наблюдается при пересечении границы в обе стороны. Между тем наказание и ограничение стоимости разрешенных к провозу товаров действуют одинаково и для вылетающих в другие страны граждан, и для возвращающихся домой.

Пассажиры умудряются провозить в багаже части тел диких животных

Однако не только украшения и драгоценности туристы пытаются тайно ввезти из-за границы. Так, одна россиянка вернулась на родину с тайского острова Пхукет с головой крокодила в багаже.

Таможенники в аэропорту Новосибирска обнаружили в чемодане соотечественницы высушенную часть рептилии с помощью рентгена, установленного в зеленом коридоре. Пассажирка сообщила, что приобрела ее в одной из сувенирных лавок Таиланда и якобы не знала о необходимости декларирования такого товара.

Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС — соглашения о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

Какие товары надо декларировать при въезде и выезде из России?

В зоне таможенного контроля есть два коридора — зеленый и красный. Если у пассажира нет товаров, подлежащих декларированию, он может следовать через зеленый, однако таможенники все равно имеют право на досмотр.

В том случае, если при нем будут обнаружены подлежащие декларированию вещи, он может быть привлечен к ответственности

Чтобы избежать проблем в аэропорту, при въезде и выезде из России пассажирам нужно декларировать лекарственные средства, содержащие сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества. На такие препараты необходимо иметь справку от врача или выписку из истории болезни.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Кроме того, декларированию подлежат культурные ценности, оружие, его основные части и боеприпасы, животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения (а также их части или сделанная из них продукция), алкогольные напитки объемом более трех литров (только при ввозе в Россию), табачные изделия (свыше 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака при ввозе в Россию).

Декларируются денежные средства в сумме более 10 тысяч долларов на одного человека (банковские средства при этом не учитываются), а также вещи стоимостью более 10 тысяч евро и/или весом более 50 килограммов. К ним в том числе относятся гаджеты и техника, драгоценные металлы и украшения.