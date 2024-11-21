Пенсионерка привезла из Дубая часы на миллионы рублей и нарвалась на ФСБ в Дагестане

ФТС: российская пенсионерка привезла из Дубая часы на 18 миллионов рублей

Пенсионерка привезла из Дубая люксовые часы на 18 миллионов рублей и нарвалась на проверку таможенников и ФСБ в Дагестане. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

В багаже 59-летней россиянки, прилетевшей из Эмиратов в Махачкалу, нашли 14 люксовых часов и 5 ювелирных изделий. Среди них были аксессуары брендов Cartier, Patek Philippe, Rolex и Van Cleef & Arpels.

Большинство товаров были сделаны из металла, но некоторые часы и украшения оказались из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, поэтому являлись стратегически важными товарами. По данным экспертизы, общая стоимость изделий составила 18 миллионов рублей.

На женщину завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Отмечается, что мероприятие было проведено совместно с управлением ФСБ России по Республике Дагестан.

Теперь нарушительнице грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, партию товаров могут признать коммерческой, тогда в отношении россиянки составят и административный протокол.

Ранее женщина из Германии оказалась под угрозой российской тюрьмы из-за французских сумок, спрятанных в багаже. Общая стоимость аксессуаров составляла 23 миллиона рублей.