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11:29, 19 ноября 2024Путешествия

Иностранка оказалась под угрозой тюрьмы в России из-за французских сумок в багаже

ФТС: женщина из Германии оказалась под угрозой тюрьмы из-за сумок в багаже
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Chernova Yuliia / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Германии привезла в Россию люксовые сумки и оказалась под угрозой тюрьмы. Подробности сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Иностранка попалась при пересечении границы через пункт пропуска Мамоново-2 в Калининградской области. Отмечается, что она приехала на легковом автомобиле в компании двух мужчин и сидела на пассажирском кресле.

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В ее багаже нашли 10 брендовых французских сумок, спрятанных под одеждой. Хотя женщина заявила, что купила их в Германии по 100 евро за каждую, экспертиза установила, что только один из аксессуаров был поддельным. Общая стоимость товаров составила 23 миллиона рублей.

Сотрудники ФТС установили, что немка не оплатила более 8 миллионов рублей сборов. На иностранку завели уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее другому иностранцу пригрозили тюрьмой из-за дорогих украшений в карманах. У него нашли 93 ювелирных изделия на 2,6 миллиона рублей.

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