Прилетевшему в Москву иностранцу пригрозили тюрьмой за провоз украшений на миллионы рублей

Пассажир пытался провезти из Стамбула в Москву украшения на миллионы и попался

Иностранцу, пытавшемуся тайком провезти десяток украшений на миллионы рублей из Турции в Россию, пригрозили тюрьмой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ.

Нарушителем оказался 35-летний гражданин Азербайджана, прилетевший из Стамбула в Москву. Он попался при прохождении «зеленого коридора». Сотрудники аэропорта обнаружили у пассажира 93 незадекларированных ювелирных изделия общей стоимостью 2,6 миллиона рублей.

Кольца, подвески и серьги находились в свертках полиэтиленовых пакетов. Когда во время таможенного контроля сработал металлоискатель, мужчина заверил, что кроме сигарет и зажигалки в его карманах ничего нет. Позже он заявил, что все найденные украшения — это подарки родственникам.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров. Отмечается, что ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Ранее другой мужчина попытался тайком провезти из Турции в Россию украшение за миллионы рублей и попался в аэропорту Сочи. Прибывший из курортной республики 59-летний россиянин проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

