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16:22, 11 ноября 2024Путешествия

Мужчина попытался тайком провезти из Турции в Россию браслет за миллионы рублей и попался

Мужчина попытался тайком провезти в Сочи браслет за 2,4 млн рублей и попался
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Федеральная таможенная служба

Мужчина попытался тайком провезти из Турции в Россию украшение за миллионы рублей и попался в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Прибывший из курортной республики 59-летний россиянин проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако в ходе досмотра в ручной клади у нарушителя нашли ювелирное изделие, которое не было оформлено в таможенном отношении: браслет Cartier. По словам пассажира, украшение он приобрел в duty free в стамбульской авиагавани.

При этом турист решил не декларировать покупку, чтобы сэкономить деньги. Таможенный платеж за браслет превысил бы 382,5 тысячи рублей. Впоследствии экспертиза показала, что он изготовлен из золота 750 пробы с вставками из драгоценных камней и стоит более 2,4 миллиона рублей.

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«Южной транспортной прокуратурой утвержден обвинительный акт по результатам расследования уголовного дела, возбужденного Южной оперативной таможней по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судьбу злоумышленника и ювелирного изделия будет решать Адлерский районный суд Сочи.

Ранее иностранного гражданина поймали в московском аэропорту Шереметьево при незаконном провозе золота на 1,5 миллиона рублей. Во время прохождения «зеленого коридора» мужчина попытался незаметно переложить пакет с драгоценными металлами из сумки в карман — так он смог бы не попасться во время рентгеноскопии.

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