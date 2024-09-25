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19:40, 25 сентября 2024Путешествия

Иностранца поймали в аэропорту Москвы с золотом на 1,5 миллиона рублей

ФТС России: азербайджанца поймали в Шереметьево с золотом на 1,5 миллиона рублей

Фото: Telegram-канал ФТС России

Иностранного гражданина поймали в московском аэропорту Шереметьево при незаконном провозе золота на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ФТС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что житель Азербайджана прибыл в российскую столицу из Стамбула. Во время прохождения «зеленого коридора» мужчина попытался незаметно переложить пакет с драгоценными металлами из сумки в карман — так он смог бы не попасться во время рентгеноскопии.

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Однако на подозрительного пассажира обратили внимание сотрудники авиагавани. Они нашли в его вещах 300 граммов золотых фрагментов. Пассажир объяснил, что приобрел металл в Москве за две тысячи долларов (185 тысяч рублей).

Согласно результатам экспертизы, найденные драгоценные металлы являются золотом 999 пробы. Теперь азербайджанцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

В августе таможенники в Шереметьево перехватили запрещенную книгу о президенте Украины Владимире Зеленском. Выяснилось, что один россиянин заказал ее экспресс-доставкой из Польши.

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      Марк Успенский
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