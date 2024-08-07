Таможенники перехватили запрещенную книгу о Зеленском в аэропорту Москвы

Таможенники в Шереметьево перехватили запрещенную книгу о Зеленском

Таможенники в московском аэропорту «Шереметьево» перехватили запрещенную книгу о Владимире Зеленском. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.

Книгу об украинском президенте под названием «Шоумен» заказал из Польши 38-летний россиянин, оформив ее как экспресс-груз. Мужчина рассказал, что коллекционирует «историческую литературу и приобрел печатное издание для личного пользования».

Отмечается, что книга, написанная американским журналистом Саймоном Шустером, попадает в перечень товаров, которые запрещены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.

По данным ведомства, изложенная в ней информация может нанести вред государственной безопасности, а также политическим, экономическим интересам страны и нравственности ее жителей.

«Товар изъят, — говорится в сообщении. — В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ "Несоблюдение запретов и ограничений"».

Ранее таможенники в аэропорту Домодедово обнаружили в багаже мужчины бивни краснокнижного моржа. Дериваты редкого животного перевозил вылетающий в Египет 48-летний коллекционер костяных изделий.