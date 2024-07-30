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13:05, 30 июля 2024Путешествия

Бивни краснокнижного животного обнаружили в багаже мужчины в аэропорту Москвы

Бивни краснокнижного моржа обнаружили таможенники Домодедово в багаже мужчины

Фото: ФТС России

Таможенники в аэропорту Домодедово обнаружили в багаже мужчины бивни краснокнижного моржа. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Дериваты редкого животного перевозил вылетающий в Египет 48-летний коллекционер костяных изделий. При досмотре его вещей инспекторы в московской авиагавани выявили 11 похожих на бивни подозрительных предметов.

«Мужчина пояснил, что это клыки моржа, которые он приобрел на блошином рынке, — говорится в сообщении. — Пассажир планировал изготовить из них ножки для кровати».

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Отмечается, что разрешительные документы на вывоз бивней из России у него отсутствовали. Сотрудники таможни изъяли дериваты и отправили на экспертизу, которая определила, что полуметровые резцы являются клыками занесенного в Красную книгу России атлантического моржа.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее житель Китая попытался вывезти из России украшения стоимостью пять миллионов рублей и попался. Сотрудники таможни остановили 35-летнего китайца в «зеленом» коридоре в аэропорту Шереметьево.

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      Фариза Бацазова
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