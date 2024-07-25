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11:40, 25 июля 2024Путешествия

Китаец попытался вывезти из России изумруды и бриллианты и попался на таможне

ФТС: китаец попытался вывезти из России украшения на пять миллионов рублей

Фото: Telegram-канал ФТС России

Житель Китая попытался вывезти из России украшения стоимостью пять миллионов рублей и попался. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Сотрудники таможни остановили 35-летнего китайца в «зеленом» коридоре в аэропорту Шереметьево. Мужчина нес обувную коробку с драгоценностями в рюкзаке, там лежали 32 пары серег, 15 колец и 3 цепочки.

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Украшения были изготовлены из золота 585 пробы со вставками из бриллиантов, изумрудов, сапфиров, корундов, рубинов, топаза, граната и других камней. Их общая стоимость составила более пяти миллионов рублей.

«Мужчина пояснил, что таможенных правил не знает, а украшения его попросили передать в Китай», — уточнили в ведомстве. Там возбудили уголовное дело о контрабанде. Теперь иностранцу грозит до семи лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Во Внуково таможенники изъяли у россиянки радиоактивный песок. Женщина рассказала, что собрала его на берегу Индийского океана и хотела использовать для изготовления косметики.

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      Мария Борисова
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