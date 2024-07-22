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12:45, 22 июля 2024Путешествия

Россиянка привезла из Индии радиоактивный песок и попалась на таможне

Таможенники во Внуково нашли у россиянки радиоактивный песок из Индии

Фото: Telegram-канал ФТС России

В аэропорту Внуково попалась россиянка, которая привезла из Индии радиоактивный песок. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба в Telegram-канале.

Московские таможенники остановили 42-летнюю пассажирку при прохождении зеленого коридора. Система радиационного контроля «Янтарь» нашла в ее багаже вещество, которое в 11 раз превышало радиационный фон.

Это оказался вулканический песок с содержанием природного радионуклида — тория-232. Москвичка объяснила, что собрала песок на берегу Индийского океана и хотела использовать для изготовления косметики. Об опасности вещества женщина не знала.

«Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение для долговременного хранения», — сказано в публикации ведомства.

Ранее в Шереметьево у летевших в Таиланд россиянок отобрали украшения на 21 миллион рублей. За контрабанду им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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      Мария Борисова
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