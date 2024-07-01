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18:08, 1 июля 2024Путешествия

У летевших в Таиланд россиянок изъяли украшения на 21 миллион рублей

У россиянок изъяли украшения на миллионы рублей в аэропорту Шереметьево

Фото: Федеральная таможенная служба

Таможенники в московском аэропорту Шереметьево изъяли у летевших в Таиланд россиянок украшения на 21 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Отмечается, что туристки следовали в популярную курортную страну Азии транзитом через Китай и пытались пронести контрабанду через зеленый коридор. Пассажирки представились сотрудникам таможни как родственницы.

В результате досмотра инспекторы обнаружили в их багаже и ручной клади 504 предмета. Среди них были кольца, подвески, серьги и браслеты со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней, а также ювелирные полуфабрикаты, драгоценные и полудрагоценные камни и сертификаты к ним.

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В ходе беседы с сотрудниками столичной авиагавани женщины заявили, что все обнаруженные предметы ценности не представляют, а драгоценные камни являются «стекляшками». О необходимости декларирования, по их словам, они не знали.

«В свою очередь, таможенная экспертиза установила, что украшения новые и изготовлены из золота 585 и серебра 925 проб со вставками из бриллиантов, турмалина, корунда, берилла, топаза, эмали, аметиста, танзанита, цитрина, культивированного жемчуга, опала и лабрадорита», — говорится в сообщении. Теперь россиянкам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

Ранее почти две сотни российских туристов лишились части отпуска в Турции из-за задержки рейса. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании A-Jet из Москвы в Анталью.

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      Фариза Бацазова
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