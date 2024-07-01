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15:15, 1 июля 2024Путешествия

Две сотни россиян лишились части отпуска в Турции из-за задержки рейса

Рейс авиакомпании A-Jet из Москвы в Анталью задержали более чем на сутки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Почти две сотни российских туристов лишились части отпуска в Турции из-за задержки рейса. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании A-Jet из Москвы в Анталью. Самолет турецкого перевозчика должен был отправиться на популярный курорт еще в воскресенье, 30 июня, в 13:40.

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Сначала вылет перенесли на три часа, потом — на пять, а затем — на 14 часов. Позднее сообщалось, что борт с туристами вылетит из аэропорта Внуково в понедельник, 1 июля, в 14:00, однако его снова задержали более чем на сутки — до 19:00.

«Как рассказали нам пассажиры, часть из них поселили в гостиницу, другие же смогли уехать домой, — пишет источник. — При этом туристы недовольны из-за того, что у них сгорают дни отпуска и деньги за проживание в отелях Антальи».

Ранее сообщалось, что отдыхавшая в Сочи туристка упала с высоты в горах и чудом выжила. Девушка отправилась на прогулку в лес вместе с приятелем, свой поход пара не регистрировала. Там россиянка упала с десятиметровой высоты.

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      Фариза Бацазова
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