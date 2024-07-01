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14:33, 1 июля 2024Путешествия

Туристка упала в горах Сочи с десятиметровой высоты и выжила

Упавшую в горах Сочи туристку эвакуировали спасатели МЧС

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Отдыхавшая в Сочи туристка упала с высоты в горах и чудом выжила. Об этом пишет пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Инцидент произошел вечером 30 июня. Девушка отправилась на прогулку в лес вместе с приятелем, свой поход пара не регистрировала. Там россиянка упала с десятиметровой высоты. О случившемся путешественники сообщили спасателям.

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Сотрудники МЧС нашли туристку в труднодоступном месте, выше слияния рек Сочи и Агва. Отмечается, что ее эвакуировали на носилках и передали медикам. По предварительной информации, в результате падения девушка получила травмы ребер и ноги.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Так, в понедельник, 1 июля, и во вторник, 2 июля, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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      Фариза Бацазова
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