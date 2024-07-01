Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:35, 1 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение 1 и 2 июля

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региона опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что в понедельник, 1 июля, и во вторник, 2 июля, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей края соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они напомнили гражданам о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — добавили спасатели. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. С 1 по 4 июля в центральных, западных, восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые за несколько месяцев заметили вместе на публике

      Экс-чиновника аппарата Совфеда посадили за расправу над пожилыми родителями

      Российский завод немецкой BASF по производству лаков и красок сменил владельца

      Российских инвалидов собрались активнее привлекать к труду

      Власти оценили сроки решения проблемы массового отключения электричества в регионе России

      Россиянка заявила о связи с ООН и подожгла квартиру

      В России стартовали продажи обновленного популярного кроссовера из Китая

      «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

      Суперкомпьютеры и ИИ использовали для решения величайшей проблемы биологии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше