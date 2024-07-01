Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение 1 и 2 июля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региона опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что в понедельник, 1 июля, и во вторник, 2 июля, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей края соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они напомнили гражданам о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — добавили спасатели. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. С 1 по 4 июля в центральных, западных, восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

