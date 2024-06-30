Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 1 по 4 июля

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, с понедельника по четверг, с 1 по 4 июля, в центральных, западных, восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных она ожидается.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора», — говорится в сообщении.

В Крыму перед мостом образовалась огромная пробка из сотен машин. По состоянию на 11:00 мск очередь со стороны Тамани увеличилась с 477 до 728 автомобилей.