В Крыму перед мостом образовалась пробка из сотен машин

Очередь на Крымский мост увеличилась до 728 автомобилей

В Крыму перед мостом образовалась огромная пробка из сотен машин. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По состоянию на 11:00 мск очередь со стороны Тамани увеличилась с 477 до 728 автомобилей. «Ожидание около трех часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что нет необходимости вводить ограничения для отдыхающих в курортном регионе туристов на фоне ракетных атак Вооруженных сил Украины. Высокопоставленный чиновник отметил, что киевские власти только и ждут, чтобы жизнь россиян ухудшилась.

