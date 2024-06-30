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11:44, 30 июня 2024Путешествия

В Крыму перед мостом образовалась пробка из сотен машин

Очередь на Крымский мост увеличилась до 728 автомобилей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму перед мостом образовалась огромная пробка из сотен машин. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По состоянию на 11:00 мск очередь со стороны Тамани увеличилась с 477 до 728 автомобилей. «Ожидание около трех часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что нет необходимости вводить ограничения для отдыхающих в курортном регионе туристов на фоне ракетных атак Вооруженных сил Украины. Высокопоставленный чиновник отметил, что киевские власти только и ждут, чтобы жизнь россиян ухудшилась.

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