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16:06, 24 июня 2024Путешествия

В Крыму оценили необходимость введения ограничений для туристов на фоне атак ВСУ

Глава парламента Крыма: необходимости вводить ограничения для туристов нет

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что нет необходимости вводить ограничения для отдыхающих в курортном регионе туристов на фоне ракетных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит агентство РИА Новости.

Высокопоставленный чиновник отметил, что киевские власти только и ждут, чтобы жизнь у россиян ухудшилась. «Именно поэтому они и обстреливают Белгород и другие регионы, чтобы жизнь людей стала невозможной и плохой, чтобы возникла неуверенность в завтрашнем дне», — оценил он ситуацию.

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Константинов подчеркнул, что подыгрывать этому точно не стоит. «У нас туристический сезон, те цифры, которые мы имеем на эту минуту, говорят о том, что он немного лучше прошлого года», — продолжил он.

По словам главы парламента, надо двигаться в этом направлении, а военные будут делать свое дело. Более того, он сообщил, что в Крыму ждут туристов, пляжи открыты, никаких проблем для отдыхающих нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность закрытия туристического сезона в Крыму после украинской атаки на Севастополь. Он сообщил, что пока решений на этот счет не принималось.

23 июня одна из выпущенных ВСУ ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

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      Фариза Бацазова
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