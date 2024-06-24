В Кремле оценили возможность закрытия туристического сезона в Крыму после атаки ВСУ

Песков о закрытии туристического сезона в Крыму: пока решений не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность закрытия туристического сезона в Крыму после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, пока решений на этот счет не принималось.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что сейчас в Крыму могут находиться около 250 организованных туристов. С просьбами о досрочном возвращении они пока не обращались.

23 июня одна из выпущенных ВСУ ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

