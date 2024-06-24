Россиянам рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

АТОР: в Севастополе могут находиться около 250 организованных туристов

На Северной стороне Севастополя, рядом с местом трагедии, сейчас могут находиться около 250 организованных туристов. О ситуации в Крыму рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что пока путешественники не обращались к туроператорам с просьбами о досрочном возвращении. Однако представитель одной из компаний не исключил, что туристы могут не ставить туроператора в известность, самостоятельно покидая место отдыха.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также добавил, что пока аннуляции туров в Крым носят единичный характер. По его словам, сейчас и туристы, и турагенты ждут, как будут развиваться события, и «любое решение будут принимать, взвесив все за и против».

Тем временем в Минэкономразвития рекомендовали операторам и отельерам не применять штрафы за отмену туров в Крым.

В воскресенье, 23 июня, средства ПВО сбили в небе у побережья Севастополя пять ракет АТАСМS американского производства. Одна из них отклонилась от траектории полета и взорвалась над пляжем. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети. Пострадал еще 151.