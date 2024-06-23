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23:17, 23 июня 2024Россия

Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151

Развожаев: число пострадавших при ракетной атаке на Севастополь выросло до 151

Фото: Pixabay

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь выросло до 151 человека.

«За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь», — заявил он.

Развожаев добавил, что четырем людям, включая двоих детей, не удалось пережить атаку.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.

Военный корреспондент Алексей Живов, в свою очередь, рассказал, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал ВСУ наводить ракеты.

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      Марина Совина
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