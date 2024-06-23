Военкор обвинил американцев в помощи ВСУ с наведением ракет на Севастополь

Военкор Живов: беспилотник США RQ-4 Global Hawk наводил ракеты на Севастополь

Военный корреспондент Алексей Живов рассказал, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты на Севастополь, сообщает Telegram-канал Brief.

«Ракеты на Севастополь наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, который сразу после удара исчез с радаров», — заявил он.

Живов не привел каких-либо данных, подтверждающих эту информацию.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.