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21:49, 23 июня 2024Россия

Военкор обвинил американцев в помощи ВСУ с наведением ракет на Севастополь

Военкор Живов: беспилотник США RQ-4 Global Hawk наводил ракеты на Севастополь

Фото: Reuters

Военный корреспондент Алексей Живов рассказал, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты на Севастополь, сообщает Telegram-канал Brief.

«Ракеты на Севастополь наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, который сразу после удара исчез с радаров», — заявил он.

Живов не привел каких-либо данных, подтверждающих эту информацию.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.

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      Марина Совина
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