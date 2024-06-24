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07:37, 24 июня 2024Мир

В США отреагировали на удар ВСУ по Севастополю. Пентагон отказался комментировать обстрел мирных жителей

В Пентагоне не стали комментировать удар ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS

Фото: Unsplash

Представитель министерства обороны США, чья имя не называется, отреагировал на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

В США осведомлены об ударе ВСУ по Севастополю

Представитель Пентагона подчеркнул, что ведомство в курсе сообщений об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS. Однако он не стал комментировать произошедшее.

Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать

Пентагон

В свою очередь американская журналистка Джулия Канин заявила, что западные СМИ молчат об ударе ВСУ по Севастополю. По ее словам, через три часа после произошедшего ни одно американское издание об этом не написало.

Над Севастополем сбили пять американских ракет

Ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе днем в воскресенье, 23 июня. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом пять АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети. Пострадали еще 151.

151
человек

пострадал при атаке ВСУ на Севастополь

Об атаке на Севастополь сообщили президенту России Владимиру Путину. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин находится в постоянном контакте с войсками.

24 июня в Крыму объявили Днем траура. В Севастополе отменили все культурные, спортивные и массовые мероприятия.

В России возложили ответственность за обстрел на США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь и заявил, что США демонстративно поддерживают удары по мирному населению. По его мнению, украинские военные специально нанесли удар в момент наибольшего скопления людей на берегу.

Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма. Потворствует ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению

Анатолий Антонов посол России в Вашингтоне

Дипломат также напомнил, что в воскресенье православные христиане праздную Троицу. Однако это не остановило Украину от ударов по городу.

В свою очередь министерство обороны России заявило об ответственности США за ВСУ по Севастополю. В ведомстве объяснили, что все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

В МИД России призвали секретариат ООН осудить акт терроризма после обстрела ВСУ

В свою очередь в МИД России призвали секретариат ООН осудить акт терроризма. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обещала добиваться международной реакции на удар ракетами ATACMS по Севастополю.

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Захарова также назвала удар ритуальным преступлением. Она тоже напомнила, что 23 июня в 2024 году отмечают День Святой Троицы. По мнению Захаровой, в сущности Киева заключена глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией и русской культурой.

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      Марина Совина
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