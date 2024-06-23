Захарова после обстрела Севастополя призвала секретариат ООН осудить акт терроризма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретариат ООН осудить акт терроризма после обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что в секретариате в связи с атакой ВСУ заявили, что ООН всегда стремится положить конец войне.
«Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать "мы за все хорошее против всего плохого" и попросить использовать эту универсальную цитату по каждого поводу», — написала представитель внешнеполитического ведомства.
При атаке со стороны Украины ранения получили 124 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.