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17:47, 23 июня 2024Мир

Захарова после обстрела Севастополя призвала секретариат ООН осудить акт терроризма

Захарова после обстрела ВСУ призвала секретариат ООН осудить акт терроризма

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретариат ООН осудить акт терроризма после обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что в секретариате в связи с атакой ВСУ заявили, что ООН всегда стремится положить конец войне.

«Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать "мы за все хорошее против всего плохого" и попросить использовать эту универсальную цитату по каждого поводу», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

При атаке со стороны Украины ранения получили 124 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

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      Никита Абрамов
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