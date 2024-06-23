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15:56, 23 июня 2024Россия

Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Севастополю резко выросло

Минздрав: 124 человека пострадали из-за атаки ВСУ по Севастополю, 27 из них дети

Кадр: Telegram-канал SHOT

Число пострадавших в результате ракетного обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь выросло. По данным Минздрава России, ранения получили 124 человека, в том числе 27 детей, передает ТАСС.

Для оказания помощи пострадавшим направлены врачи из других регионов России.

По словам уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пятеро из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи, цитирует ее РИА Новости.

ВСУ обстреляли Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS днем в воскресенье, 23 июня. Обломки одной из них попали на крупный пляж. Трое человек, в числе которых два ребенка, не смогли пережить последствий атаки.

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      Анастасия Алимпиева
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