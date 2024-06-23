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16:08, 23 июня 2024Россия

Появились подробности о состоянии попавших под атаку ВСУ в Севастополе детей

Львова-Белова: 5 детей остаются в тяжелом состоянии после атаки на Севастополь

Кадр: Telegram-канал SHOT

Пятеро детей остаются в тяжелом состоянии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«Приходят данные из Севастополя. Предварительно, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии — за их жизнь борются врачи», — написала омбудсмен.

23 июня в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Тогда губернатор города Михаил Развожаев призвал граждан соблюдать спокойствие и оставаться в безопасных местах.

При атаке ранения получили 124 человека. Троих спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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      Никита Абрамов
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