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14:47, 23 июня 2024Россия

Число погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло

Глава Севастополя Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ погибли трое

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого», — написал он.

По словам Развожаева, число раненых выросло почти до 100 человек. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что взрослый и двухлетний ребенок погибли при атаке ВСУ на Севастополь.

О начале работы системы ПВО в Севастополе градоначальник Михаил Развожаев сообщил в 12:21 по московскому времени.

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