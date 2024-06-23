В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о работе ПВО в городе

Telegram-канал, освещающий обстановку на Крымском мосту, сообщил о временном перекрытии движения по объекту днем в воскресенье, 23 июня. Кроме того, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал чиновник.

По его словам, гражданам не следует находиться на открытом пространстве, так как основную опасность представляют осколки снарядов. На данный момент российские военнослужащие работают над уничтожением воздушных целей, добавил Развожаев.

21 июня Севастополь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, были сбиты четыре беспилотника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.