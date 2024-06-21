Беспилотники атаковали Севастополь

Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО сбила 4 БПЛА, пострадаших нет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город атаковали беспилотные летательные аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев сообщил, что военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. По предварительным данным, сбиты уже четыре беспилотника. Пострадавших в результате происшествия нет.

«В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. По оперативной информации спасательной службы — повреждений объектов нет», — отметил глава города.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью. Глава российского региона Александр Богомаз уточнил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, на место прибыли оперативные и экстренные службы.