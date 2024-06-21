Силы ПВО сбили беспилотник над российским регионом

Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник над Клинцовским районом Брянской области

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом сообщил в Telegram-канале глава российского региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор.

Богомаз уточнил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, на место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее над Геническом Херсонской области силы ПВО сбили три беспилотника. Также система противовоздушной обороны перехватила ракету ATACMS, выпущенную ВСУ из американской РСЗО HIMARS.

