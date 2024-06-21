Над Геническом сбили еще два украинских беспилотника

Над Геническом Херсонской области сбили еще 2 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотника над Геническом, который является временной административной столицей Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона, передает РИА Новости.

«Еще два украинских беспилотника было сбито над Геническом российской ПВО», — отмечается в заявлении.

До этого около 23:10 20 июня над городом раздался хлопок. В пресс-службе губернатора уточнили, что он был вызван уничтожением БПЛА средствами ПВО. Там добавили, что поводов для беспокойства нет.

В Херсонской области объявлена ракетная опасность, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Ранее над Геническом система противовоздушной обороны перехватила ракету ATACMS, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) из американской РСЗО HIMARS.

