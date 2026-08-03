Проблемы с эрекцией оказались ранним симптомом болезней сердечно-сосудистой системы

Уролог Боханов: Эректильная дисфункция может быть ранним симптомом проблем с сосудами

Проблемы с эрекцией могут оказаться ранним симптомом болезней сердечно-сосудистой системы, предупредил уролог Леонид Боханов. Об этом врач рассказал в беседе с изданием РИАМО.

Боханов объяснил, что эрекция может пропадать, когда у мужчины начинаются проблемы с сосудами. Все дело в том, что артерия, которая питает половой член, намного тоньше, чем коронарные артерии. По этой причине проблемы с сосудами могут приводить к эректильной дисфункции, когда сердце еще не болит.

Уролог добавил, что проблемы с потенцией, связанные с сосудами, могут возникать за несколько лет до инфаркта или инсульта. «Сосуды полового члена сигналят о проблеме первыми, когда сердце еще молчит. Стойкая эректильная дисфункция у мужчины 40–50 лет — это сигнал проверить сердце и сосуды, даже если больше ничего не беспокоит», — подчеркнул доктор.

Мужчинам, у которых есть эректильная дисфункция Боханов порекомендовал пройти обследование у уролога и кардиолога. Врач заверил, что это поможет заметить проблемы с сосудами на ранней стадии и вовремя начать лечение.

Ранее Боханов предупредил об опасных последствиях многочасовой эрекции. Он призвал вызывать скорую помощь, если возбуждение не проходит более четырех часов.