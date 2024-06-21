Над Геническом сбили ракету ATACMS

ПВО России перехватила над Геническом выпущенную ВСУ ракету ATACMS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету ATACMS, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) из американской РСЗО HIMARS над Геническом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Херсонской области.

«Над Геническом была перехвачена ракета ATACMS, выпущенная украинской армией из РСЗО HIMARS», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ракетами Мелитополь. Уточняется, что всего было выпущено четыре ракеты, все их сбила система ПВО.