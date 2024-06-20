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20:16, 20 июня 2024Россия

Власти сообщили о массированной атаке ВСУ на российский регион

ВСУ за сутки атаковали семь населенных пунктов в Курской области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали семь населенных пунктов в Курской области. О массированной атаке противника сообщил врио губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В течение дня неоднократно обстреливались село Гордеевка Кореневского района, пункт пропуска "Теткино",  поселки Теткино и Новый Путь, деревня Елизаветовка Глушковского района, хутор Олешня Суджанского района», — написал чиновник.

Помимо того, сбросы с украинских беспилотников и атаки дронов-камикадзе были зарегистрированы около поселков Новый Путь и Теткино, хуторов Олешня и Кучеров, а также деревни Новая Николаевка. На хуторе Кучеров повреждена линия электропередачи.

Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах региона за день ликвидировали и обезвредили 13 беспилотников ВСУ.

Ранее Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников. Тогда средства ПВО сбили 87 летательных аппаратов над шестью регионами России. Так, они перехватили 70 дронов над Ростовской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть — над Курской и Воронежской областями, один — над Крымом.

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