Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили 87 беспилотников ВСУ над шестью регионами России

В ночь на пятницу, 14 июня, Вооруженные силы Украины выпустили по России почти сотню беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 87 беспилотников над шестью регионами России. Так, они перехватили 70 дронов над Ростовской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть — над Курской и Воронежской областями, один — над Крымом.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там уточнили, что ВСУ предприняли попытку атаковать регионы беспилотниками самолетного типа. О последствиях удара данных не приводится.

Ночью 14 июня о попытках атак ВСУ сообщали губернаторы российских регионов. Так, в Ростовской области часть жителей Морозовского района региона осталась без света из-за удара беспилотниками. В Курской области власти сообщали о пяти сбитых летательных аппаратов. В Воронежской области под удар попала нефтебаза в Лисинском районе. Дронам удалось нанести незначительные повреждения резервуарам с топливом. Взрыв, помимо того, произошел на окраине Шебекино в Белгородской области — других подробностей об этом не сообщалось.