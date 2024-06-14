Пять украинских БПЛА сбили в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили пять украинских БПЛА

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Бойцы ПВО сбили уже пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам!» — написал Смирнов.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Врио губернатора отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность.

Также беспилотные летательные аппараты попытались атаковать нефтебазу в Лисинском районе Воронежской области.