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04:40, 14 июня 2024Россия

Пять украинских БПЛА сбили в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили пять украинских БПЛА

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Бойцы ПВО сбили уже пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам!» — написал Смирнов.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Врио губернатора отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность.

Также беспилотные летательные аппараты попытались атаковать нефтебазу в Лисинском районе Воронежской области.

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      Евгений Силаев
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