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17:38, 3 августа 2026 (обновлено: 17:41, 3 августа 2026)Моя страна

В Новгородском кремле нашли топор XV века

В Великом Новгороде археологии нашли топор XV века и украшения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Telegram-канал «Новгородский музей-заповедник»

В Новгородском кремле археологи нашли хорошо сохранившийся топор XV века. Об этом сообщает «Интерфакс».

Находка была сделана сотрудниками Института археологии РАН под руководством члена-корреспондента РАН Владимира Седова во время раскопок в Детинце (Кремле) Великого Новгорода, которые начались в первых числах июля и продлятся до середины августа. По словам представителей музея, топор, датируемый XV веком, был, скорее всего, плотницким, хозяйственным, но при необходимости мог использоваться и как оружие.

Помимо топора, исследователи также обнаружили на территории кремля монеты и украшения, которые помогут лучше понять быт и культуру средневекового Новгорода. Как отметили археологи, хорошая сохранность находки объясняется особенностями влажного культурного слоя, который часто позволяет древним предметам из металла и дерева сохраняться в почти первозданном виде. После завершения полевых работ все артефакты будут переданы в музейные фонды для дальнейшего изучения.

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