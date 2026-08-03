Звезда «Блестящих» назвала хейтеров своими учителями

Певица Ольга Орлова призналась, что начала воспринимать хейтеров в качестве своих учителей

Певица Ольга Орлова, известная по выступлениям в составе группы «Блестящие», высказалась о негативных комментариях и критике в свой адрес. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Артистка заявила, что старается воспринимать хейт как возможность разобраться в себе, пытаясь понять, почему конкретная фраза вызвала неприятные эмоции.

«Я его принимаю и изучаю с большим интересом. Это моя точка роста сегодня. Сегодня хейтеры — мои учителя во многом. Я становлюсь лучше, чем вчера», — заявила Орлова.

Ранее певица Ольга Орлова, подруга и коллега Жанны Фриске по «Блестящим», сообщила, что договорилась о встречах со своим крестником Платоном с телеведущим Дмитрием Шепелевым.