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16:42, 28 июля 2026 (обновлено: 16:44, 28 июля 2026)Культура

Ольга Орлова договорилась с Шепелевым по поводу сына Фриске

Звезда «Блестящих» Орлова посоветовала задавать вопросы о сыне Жанны Фриске Шепелеву
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Певица Ольга Орлова, подруга и коллега Жанны Фриске по «Блестящим», сообщила, что договорилась о встречах со своим крестником Платоном с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Об этом сообщает «Царьград».

Орлова не стала обсуждать тему встреч с сыном Фриске и Шепелева, посоветовав обратиться со всеми вопросами к отцу ребенка.

«Не комментирую эту тему: у нас с Дмитрием есть определенные договоренности, мы условились не обсуждать. Дальше общайтесь с папой», — сообщила она.

Ранее отец певицы Жанны Фриске Владимир сообщил, что его супруга Ольга тяжело больна. Он подчеркнул, что его супруга переживает из-за невозможности видеться с внуком Платоном.

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