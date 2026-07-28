Ольга Орлова договорилась с Шепелевым по поводу сына Фриске

Звезда «Блестящих» Орлова посоветовала задавать вопросы о сыне Жанны Фриске Шепелеву

Певица Ольга Орлова, подруга и коллега Жанны Фриске по «Блестящим», сообщила, что договорилась о встречах со своим крестником Платоном с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Об этом сообщает «Царьград».

Орлова не стала обсуждать тему встреч с сыном Фриске и Шепелева, посоветовав обратиться со всеми вопросами к отцу ребенка.

«Не комментирую эту тему: у нас с Дмитрием есть определенные договоренности, мы условились не обсуждать. Дальше общайтесь с папой», — сообщила она.

Ранее отец певицы Жанны Фриске Владимир сообщил, что его супруга Ольга тяжело больна. Он подчеркнул, что его супруга переживает из-за невозможности видеться с внуком Платоном.