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20:04, 15 июня 2026Культура

Стало известно о тяжелой болезни матери Жанны Фриске

Отец Жанны Фриске заявил, что мать певицы тяжело больна
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Отец певицы Жанны Фриске Владимир сообщил, что его супруга Ольга тяжело больна. Его слова приводит «Абзац».

«Я уже не молодой, и жена тоже не молодая. Жена очень болеет. Все на нервной почве», — поделился Владимир.

Отец артистки подчеркнул, что его супруга переживает из-за невозможности видеться с внуком Платоном. Ольга даже стала путать с ним внучку Луну — племянницу Жанны Фриске.

«Она иногда Луняшу начинает гладить со словами: "Платошка, мой любимый". Она его очень любит», — рассказал Владимир.

Ранее Владимир Фриске сообщил, что экс-возлюбленный Жанны Фриске Дмитрий Шепелев настаивал на отправке артистки в хоспис. По его словам, на тот момент Жанна уже не могла передвигаться самостоятельно и слышала просьбу избранника из другой комнаты.

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