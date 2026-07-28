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20:52, 28 июля 2026Путешествия

Пассажирам в США предложили 2,5 тысячи долларов за отказ от полета из-за веса

Пассажирам самолета в Лас-Вегасе предложили 2,5 тысячи долларов за отказ от полета
Алина Черненко

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Пассажирам самолета в Лас-Вегасе, США, предложили по несколько тысяч долларов в качестве компенсации за отказ от полета. Об этом сообщает местный телеканал KSNV.

Уточняется, что такая ситуация сложилась на фоне экстремальной жары в американском штате Невада, из-за чего авиакомпании были вынуждены срочно снижать взлетный вес лайнеров, побуждая пассажиров не лететь.

«Нам предложили 2,5 тысячи долларов (около 196,7 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру") за то, чтобы мы добровольно покинули салон из-за ограничений по весу, связанных с погодой. Я никогда раньше с таким не сталкивалась», — призналась журналистам одна из путешественниц по имени Триш.

Авиаэксперт Рид Ядон, в свою очередь, заявил, что погодные условия могут напрямую влиять на характеристики самолета.
По его словам, горячий воздух снижает эффективность работы двигателя.

Ранее самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение в США. Авиакатастрофа попала на видео.

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